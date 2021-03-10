В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Грузия
БАКУ /Trend/ - Ожидается рабочий визит премьер-министра Грузии в Азербайджан.
Об этом, как сообщает Trend, сказал посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе на встрече с президентом Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамедом Мусаевым.
По его словам, в рамках заседания азербайджано-грузинской экономической комиссии ожидается проведение бизнес-форума.
Посол также поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и заявил, что возвращение Шуши стало для него радостной новостью.
Дипломат считает, что необходимо использовать имеющиеся возможности для дальнейшего развития экономических отношений между Грузией и Азербайджаном.
Мусаев, в свою очередь, отметил, что экономические связи между двумя странами значительно укрепились.
Он также подчеркнул важность развития деловых связей в формате Турция-Грузия-Азербайджан и предложил провести совместный бизнес-форум с участием бизнесменов трех стран.
Посол согласился с этим и выдвинул свои предложения относительно перспектив дальнейшего сотрудничества.
На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по решению организационных вопросов для проведения бизнес-форума Турция-Грузия-Азербайджан.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)