В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Грузия

БАКУ /Trend/ - Ожидается рабочий визит премьер-министра Грузии в Азербайджан.

Об этом, как сообщает Trend, сказал посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе на встрече с президентом Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамедом Мусаевым.

По его словам, в рамках заседания азербайджано-грузинской экономической комиссии ожидается проведение бизнес-форума.

Посол также поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и заявил, что возвращение Шуши стало для него радостной новостью.

Дипломат считает, что необходимо использовать имеющиеся возможности для дальнейшего развития экономических отношений между Грузией и Азербайджаном.

Мусаев, в свою очередь, отметил, что экономические связи между двумя странами значительно укрепились.

Он также подчеркнул важность развития деловых связей в формате Турция-Грузия-Азербайджан и предложил провести совместный бизнес-форум с участием бизнесменов трех стран.

Посол согласился с этим и выдвинул свои предложения относительно перспектив дальнейшего сотрудничества.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по решению организационных вопросов для проведения бизнес-форума Турция-Грузия-Азербайджан.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)