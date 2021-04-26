На участие в тренингах по управлению экспортом в Азербайджане подано около 30 заявок

БАКУ /Trend/ - Около 30 местных компаний подали заявки на участие в проекте «Академия экспорта», организованном Фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и клубом экспортеров.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, данный проект был разработан с целью подготовки кадров, отвечающих современным требованиям в области международной торговли для развитии экспортного потенциала Азербайджана.

«Эти тренинги будут полезны для людей, которые проявляют интерес к экспортным операциям и хотят специализироваться на управлении экспортом», – заметил Микаил Джаббаров.

Отметим, что миссия AZPROMO заключается в удовлетворении потребностей обратившихся бизнесменов посредством предоставления целенаправленных услуг и способствования притоку прямых иностранных инвестиций и экспорту эффективными способами.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni