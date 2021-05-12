Грузия раскрыла долю внутреннего экспорта

БАКУ / Trend / - Доля внутреннего экспорта в общем экспорте Грузии составила 74 процента (606,9 миллиона долларов) с января по март 2021 года, что на 13,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Внутренний экспорт включает экспорт товаров, произведенных в стране, а также импортируемых из-за границы, стоимость которых существенно изменилась в результате внутренней переработки.

В отчетном периоде экспорт Грузии (без учета незадекларированного экспорта) составил 820,6 миллиона долларов, что на 5,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по март 2021 года доля десяти ведущих торговых партнеров по внутреннему экспорту в общем внутреннем экспорте Грузии составила 78,1 процента. Крупнейшими партнерами были Китай (103,5 миллиона долларов), Россия (100 миллионов долларов) и Турция (71,4 миллиона долларов).

В отчетном периоде медные руды и концентраты заняли первое место в списке основных статей экспорта, составив 26,2 процента (158,8 миллиона долларов) от общего объема экспорта. Экспорт ферросплавов достиг 83,7 миллиона долларов, а их доля в общем объеме экспорта составила 13,8 процента.

Третье место занял экспорт вина из свежего винограда на сумму 43,7 миллиона долларов, что составляет 7,2 процента от общего объема экспорта.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)