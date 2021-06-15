Наибольший объем импорта узбекской обуви приходится на Кыргызстан

Наибольший объем импорта обуви из Узбекистана с января по май 2021 года пришелся на Кыргызстан - 6,8 миллиона долларов США, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

По данным ассоциации «Узчармсаноат», за пять месяцев 2021 года предприятия отрасли экспортировали обувной продукции на $12,2 млн. К странам с наибольшим объемом импорта относится Кыргызстан. В соседнюю страну за январь-май экспортировано продукции на $6,8 млн. За этот период Казахстан импортировал узбекской обуви на $3 млн, Таджикистан – на $1,6 млн.

Анализ показывает, что на три соседних государства пришлось почти 94% экспорта обуви из Узбекистана.

Согласно предоставленной ассоциацией «Узчармсаноат» информации, самым крупным экспортером обуви является Самаркандская область, откуда за пять месяцев нынешнего года отгружено продукции на $4,8 млн. К крупным игрокам рынка относятся также ферганские ($3,1 млн) и андижанские ($2,4 млн.) обувщики

По данным Госкомстата Узбекистана, объем экспорта обувной продукции в 2017-2020 годах увеличился в три раза и достиг $37 млн. Впечатляющая динамика роста экспорта обуви отмечается в сопредельные страны. К примеру, в Афганистан — в 4 раза, Таджикистан — в 3,4 раза, Казахстан — в 2,2 раза.

Кроме того, удалось расширить и географию поставок до 14 стран, в том числе в США, Латвию, Молдову, ОАЭ, Кувейт, Сингапур.

В последние годы развитию этой отрасли уделяется серьезное внимание: производителям предоставлены налоговые льготы и преференции, создаются условия для формирования сырьевой базы, оказывается поддержка в ведении экспортной деятельности.

По информации ассоциации «Узчармсаноат», в которую входит большинство предприятий отрасли, включая наиболее крупные, производство в 2017-2020 годах в среднем ежегодно увеличивалось почти на 19 процентов. Изготовление обуви за четыре года увеличилось в 10,4 раза: с 10,2 млн. пар в 2016-м до 105,8 млн. пар в 2020-м.

В 2016 году количество предприятий в ассоциации «Узчармсаноат» составляло 83, по итогам 2020-го — уже более 560.

Объем привлеченных инвестиций в отрасль за четыре года увеличился в 3,9 раза. В прошлом году, несмотря на трудности, вызванные пандемией, освоено около $190 млн., в том числе привлечено прямых иностранных инвестиций более чем на $60 млн., что в 30 раз больше, чем в 2016 году.

Не менее значимым результатом бурного развития стало кратное увеличение занятых в отрасли в 5,4 раза: с 2,2 тысячи в 2016 году до 11,6 тысячи — в 2020-м.

По официальному прогнозу, в 2021 году планируется увеличить производство обуви до 115 млн. пар.