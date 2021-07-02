WCO помогает азербайджанской таможне в дальнейшем совершенствовании системы управления рисками – генсек

БАКУ /Trend/ - Всемирная таможенная организация (WCO) оказывает помощь азербайджанской таможне в дальнейшем совершенствовании системы управления рисками, сказал Trend генеральный секретарь WCO Кунио Микурия.

Он отметил, что Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана является активным членом WCO с 1992 года.

"Модернизация таможни - это непрерывный процесс. В условиях постоянно меняющейся международной торговой среды таможня должна постоянно адаптироваться и развивать свой потенциал для решения новых возникающих проблем", - сказал Микурия.

Он отметил, что таможня Азербайджана сотрудничает с WCO по модернизации и совершенствованию своих процессов и получила поддержку от организации по наращиванию потенциала в различных областях,

"Это такие области, как уполномоченные экономические операторы, права интеллектуальной собственности, управление рисками, согласованная системная классификация, анализ рентгеновских изображений, пересмотренная Киотская конвенция и таможенная оценка. В 2014 году Азербайджан также присоединился к Программе по контролю за контейнерными перевозками, созданной Управлением ООН по наркотикам и преступности и Всемирной таможенной организацией. В рамках этой программы для таможенных служащих Азербайджана был проведен ряд учебных мероприятий по управлению рисками, безопасности цепочки поставок и упрощению процедур торговли в морских портах.

В настоящее время WCO оказывает более конкретную помощь азербайджанской таможне в дальнейшем совершенствовании ее системы управления рисками. Азербайджан является последним из растущего числа стран, присоединившихся к Системе определения местоположения груза WCO с целью повышения эффективности оценки рисков груза. 20 апреля 2021 года было проведено онлайн-мероприятие, посвященное завершению ее развертывания в системе азербайджанской таможни", - сказал генеральный секретарь WCO.

Он напомнил, что недавно был проведен региональный семинар WCO по обмену опытом для европейских таможенных администраций в рамках веб-серии о прорывных технологиях.

"Целью этих региональных семинаров WCO по прорывным технологиям является дальнейшее повышение осведомленности о возможностях, предлагаемых технологическими решениями для облегчения и лучшего контроля за трансграничным перемещением товаров. Азербайджанский государственный таможенный комитет внимательно изучает то, как применение этих технологий (таких как блокчейн, искусственный интеллект и Интернет вещей) в таможенной сфере может помочь в выполнении имеющихся задач. Таможня Азербайджана намерена и в будущем продолжить оцифровку таможенных процессов", - сказал Микурия.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn