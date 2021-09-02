Президент Узбекистана предложил создать торговое пространство от «Западной Африки до Восточной Азии»

БАКУ/Trend/-Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать концепцию формирования торгово-экономического пространства под названием «Зеленый коридор - от Западной Африки до Восточной Азии», сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

«Предлагаем разработать концепцию формирования торгово-экономического пространства под названием «Зеленый коридор - от Западной Африки до Восточной Азии», - сказал Мирзиёев на церемонии открытия ежегодного заседания Совета управляющих Исламского банка развития (ИБР) в Ташкенте.

Глава государства отметил, что данная инициатива особенно важно во времена пандемии.

«Реализация концепции будет способствовать расширению взаимных торговых и инвестиционных связей, устойчивому росту и экономическому объединению наших стран», - отметили президент.