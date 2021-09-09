Госкомстат Узбекистана раскрыл объемы экспорта стекольной продукции в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - С января по июль 2021 года Узбекистан экспортировал в Азербайджан посуду и изделия из стекла на сумму 209,3 тысячи долларов, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

Всего Узбекистан экспортировал в 25 стран дальнего зарубежья продукции из стекла на сумму 15,8 миллиона долларов. Этот показатель увеличился на 4 миллиона долларов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За последние 7 месяцев наибольший объем экспорта Узбекистаном стеклянной посуды и изделий из стекла пришелся на следующие страны: Казахстан – 8,3 миллиона долларов, Таджикистан – 2,4 миллиона долларов, Туркменистан – 1,8 миллиона долларов, Кыргызстан – 1,8 миллиона долларов, Грузия – 710,6 тысячи долларов.

По состоянию на 1 августа 2021 года лидерами по экспорту изделий из стекла стали следующие регионы Узбекистана: г. Ташкент – 9 миллионов долларов, Джизакская область – 2,9 миллиона долларов, Ферганская область – 1,5 миллиона долларов.

(Редактор: Надир Насиров)