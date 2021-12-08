Центробанк Азербайджана с 10 февраля введет в обращение купюру в 20 манатов нового дизайна (Версия 2) (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Центробанк Азербайджана с 10 февраля введет в обращение купюру в 20 манатов нового дизайна, передает Trend со ссылкой на ЦБА.

Как отмечается, элементы безопасности и дизайн банкноты номиналом в 20 манатов, посвященной теме Карабаха, были обновлены с применением новейших технологий и инноваций.

"Центральный банк Азербайджана объявляет о выпуске 20-манатной банкноты с обновленным дизайном и передовыми системами безопасности с 10 февраля 2022 года. Новыми элементами защиты обновленной банкноты номиналом в 20 манатов являются изменяющая цвет голограмма в 3D-эффекте, элемент "Spark Live" (динамическое светоизлучающее, изменяющее цвет изображения), водяной знак (Государственный герб Азербайджанской Республики при освещении), визуальная идентификация для слабовидящих (на лицевой и правой сторонах банкноты есть специальные выпуклые линии для слабовидящих, прикоснувшись к этим линиям, можно определить подлинность и номинал банкноты), вертикальный дизайн, защитная нить, печать без чернил, микротексты и т. д.", - говорится в сообщении ЦБА.

Как сказали в Центробанке, в настоящее время начат процесс адаптации всех используемых в стране кассовых систем и оборудования к обновленной купюре в 20 манатов.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)