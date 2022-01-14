В Казахстане обнародован товарооборот с крупнейшими партнерами по СНГ
Пленку с первыми кадрами начала армянской агрессии против Азербайджана в Париж доставил…армянин – воспоминания французского режиссера (Эксклюзив) (ФОТО)
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Уникальные кадры о творчестве Фархада Бадалбейли - Госфильмофонд презентовал восстановленный фильм 1987 года (ФОТО/ВИДЕО)
Cостоялась церемония подписания азербайджано-украинских документов с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Володимира Зеленского (ФОТО)
Заболевание у пациентов с "омикрон"-штаммом коронавируса протекает в легкой форме - минздрав Азербайджана
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Володимира Зеленского в расширенном составе
Россия выступает за скорейший запуск процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией - Лавров
Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Украины Володимиром Зеленским один на один (ФОТО)
Некоторые изменения в Налоговый и Трудовой кодексы Азербайджана направлены на усиление контроля за налогоплательщиками
Состоялись учебно-методические сборы кадровых составов объединений, соединений и воинских частей ВС Азербайджана (ФОТО)
Воля, сформировавшая отношения Баку и Анкары, вышедшие после подписания Шушинской декларации на уровень союзничества, сохранится и впредь – МИД Турции
Более короткий маршрут между Азербайджаном и Турцией позволит быстрее достичь двустороннего товарооборота в $15 млрд
Президент Ильхам Алиев: За минувший период азербайджано-турецкие отношения прошли грандиозный путь развития
Стали известны детали строительства высокоскоростной железной дороги Анкара-Сивас в Турции (Эксклюзив)
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с 30-летием дипотношений между Азербайджаном и Турцией