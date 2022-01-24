Назван объем товарооборота Казахстана с Республикой Татарстан

БАКУ /Trend/ - По итогам 11 месяцев 2021 года, взаимный товарооборот Казахстана с Республикой Татарстан составил 423 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана

Об этом стало известно в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

По словам Токаева, Татарстан лидирует среди субъектов Российской Федерации по уровню экономического, промышленного и технологического сотрудничества с Казахстаном.

Ярким примером такого сотрудничества является реализация проектов в сфере машиностроения с участием компаний «КАМАЗ» и «Татнефть» на сумму 1,8 млрд долларов.

Ведется активная работа по строительству трех заводов по производству автокомпонентов «КАМАЗ» и шин «Татнефть» в Костанайской и Карагандинской областях.

Токаев подчеркнул, что Казахстан будет и далее создавать все необходимые условия для комфортной работы инвесторов, в том числе из Татарстана.