Общий инвестиционный климат в Азербайджане продолжает улучшаться – Госдеп США

БАКУ /Trend/ - Общий инвестиционный климат в Азербайджане продолжает улучшаться.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Государственного департамента США.

В отчете отмечается, что правительство Азербайджана стремится привлечь иностранные инвестиции, стимулировать рост, возглавляемый частным сектором, и проводит реформы для диверсификации экономики.

«Экономика Азербайджана выросла на 5,6 процента в годовом исчислении в 2021 году. Как нефтегазовый, так и ненефтегазовый секторы экономики расширились по мере того, как экономика продолжала восстанавливаться после пандемии. В то время как нефтегазовый сектор исторически привлекал наибольшую долю иностранных инвестиций, правительство Азербайджана выбрало четыре ненефтяных сектора для диверсификации экономики: сельское хозяйство, туризм, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и транспорт/логистика. В последние годы предприняты меры для улучшения делового климата и реформирования экономики в целом, упрощения таможенных процедур, приостановки некоторых проверок бизнеса и реформирования налогового режима», - говорится в отчете.

В материалах Госдепа отмечается, что правительство Азербайджана активно привлекает прямые иностранные инвестиции.

«Поток прямых иностранных инвестиций в Азербайджан, прежде всего, в энергетический сектор, в последние годы неуклонно рос. Обеспечивается полная и безоговорочная правовая защита иностранных инвестиций в соответствии с законом о защите иностранных инвестиций, законом об инвестиционной деятельности и гарантиями, содержащимися в международных соглашениях и договорах. В соответствии с этими законами отношение к иностранным инвесторам, в том числе к иностранным партнерам по совместным предприятиям, не менее благоприятное, чем к национальным инвесторам», - говорится в отчете.

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