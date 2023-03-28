Alibaba проведет крупнейшую реорганизацию бизнеса путем создания шести независимых подразделений

БАКУ /Trend/ - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding планирует реорганизацию бизнеса путем создания шести независимых подразделений.

Как передает Trend во вторник со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Согласно письму руководства компании сотрудникам, в составе Alibaba будут действовать облачное подразделение Cloud Intelligence Group, подразделение в сфере онлайн-торговли Taobao-Tmall, логистическое Cainiao, бизнес по оказанию различных услуг в Китае (Local Services), отдел глобального цифрового бизнеса (Global Digital Business Group), а также подразделение, работающее в сфере цифровых медиа и секторе развлечений.

У каждого подразделения будет свой совет директоров и самостоятельные бюджеты. Кроме того, они смогут принимать решения о первичном размещении акций, говорится в сообщении.

Глава холдинговой компании Дэниэл Чжан сохранит свой пост, а также возглавит облачное подразделение. Директор по международной торговле Цзян Фань станет руководителем глобального цифрового бизнеса, Труди Дай возглавит подразделение онлайн-торговли.