Изменена процедура открытия банковских счетов для предпринимателей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С 1 октября текущего года вступит в силу внесенное в конце прошлого года в статью 35 Налогового кодекса изменение, касающееся порядка открытия счетов налогоплательщиков в банках и других организациях, осуществляющих банковскую деятельность в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы при министерстве экономики, по действующему законодательству, налогоплательщики первоначально подают в налоговый орган заявление на открытие счета в банках, других кредитных организациях, а также в офисах национального почтового оператора. На основании данного заявления налоговый орган выдает дубликат справки (действителен 10 дней) в срок не позднее двух дней, если у налогоплательщика нет задолженности по налогам, процентам и финансовым санкциям перед бюджетом. В случае задолженности в открытии банковского счета отказывают.

В результате изменений, внесенных в законодательство, отменяется требование в отношении налогоплательщика о получении дубликата справки налогового органа для открытия счета, и счета будут открываться на основании непосредственного заявления налогоплательщика к лицам, осуществляющим банковские операции. После вступления в силу новых изменений налогоплательщики, имеющие долги по налогам перед бюджетом, а также долги по процентам и финансовые санкции, также получат возможность открывать счета в банках. Таким образом, законодательное ограничение на открытие счета касательно недобросовестных налогоплательщиков будет снято.

Кроме того, лица, осуществляющие банковские операции, открывают счет на основании заявления налогоплательщика и направляют информацию в электронном виде в налоговый орган в течение 1 рабочего дня со дня открытия счета.

Отметим, что при закрытии счетов налогоплательщиков лицами, осуществляющими банковские операции, информация об этом будет представлена ​​в электронной форме в Государственную налоговую службу в течение 1 рабочего дня со дня закрытия счета.