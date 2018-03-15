Цены на нефть растут после снижения

15 марта 2018 10:04 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть в четверг утром растут в рамках коррекции после снижения днем ранее, вызванного статистикой по значительному росту запасов сырья в США за прошлую неделю, поддерживаются цены повышением прогноза по спросу на сырье от ОПЕК, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05%, до 64,92 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,11% — до 61,03 доллара за баррель.

В среду минэнерго США сообщило, что за неделю по 9 марта коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) выросли на 5 миллионов баррелей, или на 1,2%, до 430,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали меньшего роста — на 2,02 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 12 тысяч баррелей в сутки, до 10,381 миллиона баррелей в сутки. На данных о росте запасов и добычи нефть дешевела примерно на 1%, при этом к утру четверга показатели вернулись к прежним уровням.

В среду до статистики США был опубликован мартовский доклад ОПЕК, в котором организация сообщала, что повысила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2018 году — на 0,01 миллиона баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки. Общий спрос теперь прогнозируется примерно на уровне 98,63 миллиона баррелей в сутки (ранее ожидалось 98,6 миллиона). Причиной повышения прогноза стали более позитивные данные по странам ОЭСР, говорилось в докладе.

Вместе с этим ОПЕК сообщила, что в феврале снизила добычу нефти в месячном выражении на 77,1 тысячи баррелей в сутки, до 32,186 миллиона баррелей в сутки, при этом выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 145%.

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