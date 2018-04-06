SOCAR Trading более чем вдвое увеличила продажу нефти

6 апреля 2018 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR Trading (торговый дом азербайджанской госкомпании SOCAR) за 2017 год реализовала на международном рынке 108 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту правящей партии Азербайджана.

По словам президента SOCAR, по сравнению с 2016 годом объем операций вырос более чем в два раза.

Президент SOCAR также отметил, что за последние три года в четыре раза вырос объем продаж нефти и нефтепродуктов третьих сторон и составил 86 миллионов тонн.

"На первоначальном этапе деятельности SOCAR Trading прославил на мировом рынке азербайджанский сорт легкой нефти Azeri Light. Как результат, Азербайджан только в 2008-2013 годах получил 1,8 миллиарда долларов дополнительного дохода. Сегодня же SOCAR Trading реализовывает также нефть и нефтепродукты, закупленные у третьих сторон", - отметил Абдуллаев.

SOCAR Trading со штаб-квартирой в Женеве была создана в конце 2007 года Госнефтекомпанией Азербайджана.

Компания продает основную часть объемов экспорта сырой нефти SOCAR из порта Джейхан (Средиземное море, Турция), осуществляет трейдинг нефти и нефтепродуктов других стран, а также оказывает содействие материнской компании в связи с международными инвестициями. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Азии и Америки.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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