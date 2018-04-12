ОПЕК в марте выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 161%

ОПЕК в марте снизила добычу нефти в месячном выражении на 201,4 тысячи баррелей в сутки, до 31,958 миллиона баррелей в сутки, при этом выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 161%, следует из апрельского доклада организации со ссылкой на данные вторичных источников, передает Прайм.

"В то время, как добыча нефти главным образом снизилась в Анголе, Венесуэле, Алжире и Саудовской Аравии, частично это было компенсировано ростом добычи в ОАЭ", - говорится в докладе.

По сравнению с октябрем 2016 года 11 стран ОПЕК, сокращающих добычу нефти в рамках соответствующего соглашения с рядом не входящих в картель государств, снизили ее суммарно на 2,035 миллиона баррелей в сутки против обещанных 1,266 миллиона баррелей. В число этих стран входят Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла и Экваториальная Гвинея. Таким образом, в марте ОПЕК перевыполнила обязательства на 61%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

Добыча нефти в Ливии в марте снизилась на 37,2 тысячи баррелей в сутки с уровня февраля, до 968 тысяч баррелей в сутки. В Нигерии добыча подросла на 18,2 тысячи баррелей в сутки, до 1,81 миллиона баррелей в сутки. Обе страны изначально не несли никаких обязательств по сделке ОПЕК+, но в ноябре прошлого года они пообещали, что в 2018 году их добыча не будет превышать максимумы 2017 года (около 1 миллиона баррелей в сутки для Ливии и около 1,8 миллиона баррелей для Нигерии).

Саудовская Аравия, крупнейший нефтедобытчик в ОПЕК, по данным вторичных источников, в феврале сократила нефтепроизводство на 46,9 тысячи баррелей в сутки, до 9,934 миллиона баррелей, вновь перевыполнив обязательства по венской сделке - в марте на 26%. Про данным самого королевства показатель снизился на 28 тысяч баррелей в сутки, до 9,907 миллиона баррелей. Добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно падать, обновляя многолетние минимумы, - в марте на 55,3 тысячи баррелей в сутки, до 1,488 миллиона баррелей. В целом, все страны ОПЕК в марте перевыполнили свои обязательства по венской сделке, кроме Ирака и Экваториальной Гвинеи. Они соблюдали ее на 64% и 42% соответственно.

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