Оглашена дата завершения строительства первой в Азербайджане плавучей солнечной электростанции (Эксклюзив)

26 сентября 2018 09:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работы по созданию первой в Азербайджане плавучей солнечной электростанции планируется завершить к марту 2021 года, сообщили Trend в министерстве энергетики.

"К реализации проекта планируется приступить в ближайшее время. Ожидается, что работы будут завершены к марту 2021 года", - отметили в Минэнерго.

Проект предусматривает установку трех 100-киловаттных фотовольтажных систем на озере Беюкшор, а также налаживание бизнес-моделей, с целью поощрения участия частного сектора в данной области и проведение соответствующих тренингов.

Ранее сообщалось, что стоимость создания первой в Азербайджане плавучей солнечной электростанции составляет от 100 до 200 тысяч долларов,

Отметим, что Азиатский банк развития (АБР) выделил три миллиона долларов на проект технической поддержки развитию солнечной энергетики в Азербайджане, Кыргызыстане и Афганистане.

Проект под названием "Floating Solar Energy Development" был утвержден Советом директоров АБР 17 августа 2018 года. Он предполагает оказание технической поддержки с целью создания плавающих солнечных электростанций в трех странах. Эксперты АБР уверены, что это будет способствовать диверсификации источников энергии, повышению энергобезопасности и снижению вредных выбросов в атмосферу.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет свыше 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. К 2020 году планируется выйти на мощность 2 676 мегаватт, что составит около 20 процентов от всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на энергию Солнца, и этот потенциал оценивается на уровне пяти тысяч мегаватт.

На энергию ветра приходятся 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций (ГЭС).

В 2018-2020 годах в рамках стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, водо- и газоснабжения) Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана планирует реализовать 23 проекта общей стоимостью около 13 миллионов манатов.

В настоящее время мощность электроэнергетической системы Азербайджана составляет более шести тысяч мегаватт.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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