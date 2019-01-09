SOCAR приобрела крупнейший контейнерный терминал в Турции

9 января 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - APM Terminals, входящая в состав датской компании A.P. Moller-Maersk, завершила передачу своего контейнерного терминала в Измире (Турция) азербайджанской госкомпании SOCAR, сказали Trend в A.P. Moller-Maersk.

Как отметили в компании, APM Terminals решила передать свой контейнерный терминал в Измире своему нынешнему партнеру SOCAR, так как эта компания лучше подходит для дальнейшего развития терминала.

«Продажа терминала уже завершена. SOCAR будет владеть объектом, в то время как APM Terminals продолжит эксплуатацию терминала. APM Terminals остается приверженной работе в Турции, поскольку мы будем продолжать управлять объектом, предлагая высокие эксплуатационные стандарты», - сказали в компании.

Отметим, что терминал, расположенный в Алиаге, остается крупнейшим контейнерным терминалом в Эгейском регионе Турции с годовой пропускной способностью 1,3 миллиона TEU (двадцатифутовый эквивалент).

APM Terminals является частью A.P. Moller – Maersk — датской компании, специализирующейся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов.

В настоящее время SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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