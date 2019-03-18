Россия привержена выполнению соглашения ОПЕК+ - замминистра

БАКУ /Trend/ - Россия привержена выполнению соглашения ОПЕК+ и объёмы добычи нефти в стране показывают это.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на открытии 13-го заседания Совместного мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.

Он выразил надежду, что сегодняшняя встреча будет еще одним шагом для достижения лучших результатов на нефтяном рынке, для обеспечения еще лучшего понимания и устранения неуверенности и для обсуждения дальнейших шагов в течении первых шести месяцев выполнения соглашения.

Отметим, что 18 марта в Баку проходит 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсуждают текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания пройдет презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и будет выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

(Автор: Ляман Зейналова)

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