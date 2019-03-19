Проведение заседания ОПЕК+ в Баку подтвердило значимость Азербайджана на мировой энергетической карте - эксперт

БАКУ /Trend/ - Проведение в Баку заседания Совместного мониторингового комитета министров ОПЕК+ в очередной раз показало, что к мнению Азербайджана прислушиваются серьезные участники мирового нефтяного рынка, заявил Trend известный азербайджанский экономист, профессор Эльшад Мамедов.

По его словам, это говорит о существенном развитии страны как одного из важных игроков на мировой энергетической карте.

«Ситуация на мировом энергетическом рынке позволяет нам говорить о том, что технологические процессы, которые происходят в мировой экономике, понижение энергоемкости по приоритетным направлениям развития экономики, мероприятия, связанные с энергоэффективностью и в определенной степени с развитием альтернативных источников энергии приводит к тому, что в долгосрочном тренде нефть как фактор утрачивает свою актуальность с точки зрения формирования мировой экономики. Поэтому каких-то фундаментальных факторов, которые могли бы повлиять на повышение цен на нефть не имеется», - сказал Мамедов.

По его словам, вместе с тем, стоит учитывать серьезное увеличение нефтяного предложения со стороны США, которые впервые за последние75 лет после Второй мировой войны стали экспортерами нефти.

«Они больше экспортируют, нежели импортируют и потребляют, и это говорит о том, что фактически нефтяной рынок получает дополнительное предложение нефти со стороны США. Однако в силу технологических процессов, серьезных фундаментальных оснований в плане роста нефтяных цен не наблюдается. В этих условиях для большинства нефтепроизводителей и экспортеров было жизненно важным найти новый качественный формат по регулированию ситуации на нефтяном рынке и сдерживанию опасной для этих стран тенденции резкого снижения цен на нефть. С этой точки зрения формат ОПЕК + продемонстрировал свою экономическую эффективность»- сказал профессор.

По оценкам Эльшада Мамедова, то, что Азербайджан был одним из инициаторов и активных участников разработки формата ОПЕК+ говорит о правильной политике государства, нацеленной на регулирование нефтяных цен на мировом рынке.

«Налицо тот факт, что в течение последних двух лет в определенной степени стабилизировалась ситуация вокруг 60 долларов за баррель. Я считаю это очень важным шагом, потому что как для нашей экономики, так и для большинства национальных экономик других нефтедобывающих стран стабилизация нефтяных цен как минимум в ближайшие пять-семь лет является крайне важной с точки зрения диверсификации и развития ненефтяных секторов экономики, чтобы эти страны могли аккумулировать значительную часть своих ресурсов и перенаправить их в высокотехнологические сектора экономики. Поэтому формат ОПЕК+ очень важен для Азербайджана и имеет экономическое и политическое значение для нашей страны», - отметил профессор.

Отметим, что 18 марта в Баку состоялось 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию.

Участники заседания обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы.

В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

Отметим, что накануне также состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии, в рамках которой Азербайджан провел двухсторонние встречи с представителями Саудовской Аравии, России и Казахстана.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @MatanatNasibova

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.