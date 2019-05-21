Строительство газопровода ТАПИ ведется высокими темпами - президент Туркменистана

21 мая 2019 11:37 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Высокими темпами ведётся строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает Trend со ссылкой на обращение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова участникам открывшегося сегодня в Авазе международного газового конгресса.

«Реализация крупнейшего проекта строительства магистрального газопровода окажет позитивное воздействие на укрепление экономик всех государств региона», - отмечает глава государства. Туркменистан на данном этапе экспортирует природное топливо в Китай и Россию. В послании также отмечена масштабность проводимых работ по поэтапному освоению газового месторождения «Галкыныш».

Для привлечения капиталовложений в данное направление в стране созданы прекрасные условия и сформирован благоприятный инвестиционный климат, подчеркивает Бердымухамедов. «Укрепляя сотрудничество с зарубежными государствами в нефтегазовой промышленности, Туркменистан принимает самое активное участие в решении этих вопросов. Так будет и в дальнейшем», - сказано в обращении.

Туркменистан занимает одно из ведущих мест в мире и второе место в СНГ (после России) по запасам природного газа. Газовое месторождение «Галкыныш» является одним из крупнейших на планете. Отметим, что туркменский участок ТАПИ начали строить в декабре 2015 года, афганский - в феврале 2018 года. Пакистан планирует начать работы в этом году.

Общая протяженность газопровода ТАПИ, мощностью в 33 миллиарда кубометров газа в год, ориентировочно составит 1840 километров. Туркменский участок составит 205 километров. Затем энергомост пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана 819 километров - через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии. В декабре 2018 года в Исламабаде генеральный директор, председатель правления компании TAPI Pipeline Company Ltd. Мухамметмырат Аманов сказал, что "газопровод будет доведен до пакистанской границы в течение двух лет, и в последующие шесть-восемь месяцев газовая трасса будет протянута до территории Индии".

Аманов также обратил внимание на то, что стоимость туркменского трубопроводного газа, который будет поставляться в Пакистан, будет значительно ниже по сравнению с ценой импортируемого из других стран. Лидером TAPI Pipeline Company Ltd является «Туркменгаз» - имеющий контрольный пакет акций и выполняющий функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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