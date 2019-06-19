Азербайджанская нефть подорожала

19 июня 2019 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 18 июня составила 64,11 доллара за баррель, что на 0,76 доллара выше цены, по состоянию на понедельник, сообщил в среду Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light во вторник составила 63,36 доллара за баррель, что на 0,77 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 59,25 доллара за баррель, что на 0,88 доллара выше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 июня составила 63,08 доллара за баррель, что на 0,65 доллара дороже предыдущего показателя.

Официальный курс на 19 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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