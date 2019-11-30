TANAP является проектом века

БАКУ/Trend/ - Трансанатолийский газопровод (TANAP) является одним из важных энергетических проектов и, можно сказать, проектом века.

Как сообщает в субботу Trend, об этом написал в Твиттер депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бюлент Туран.

Он отметил, что данный проект важен для Турции, так как он превратил Турцию в энергетический хаб.

Кроме того, заместитель главы МИД Турции Явуз Селим Кыран отметил, что открытие соединения TANAP с Европой позволит транспортировать газ из Азербайджана в Турцию и далее в Европу, тем самым превращая Турцию в энергетический узел.

Отметим, что церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP), то есть соединения трубопровода с Европой состоится 30 ноября в районе Ипсала, провинции Эдирне Турции.

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом «Южного газового коридора», составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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