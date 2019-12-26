"Газпром" готовится к поставкам газа по новому трубопроводу

БАКУ/Trend/ - Поставки российского газа по новому трубопроводу «Турецкий поток» начнутся через несколько дней.

Об этом заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер, сообщает Trend со ссылкой на Газпром.

По его словам, церемония торжественного открытия «Турецкого потока» пройдет восьмого января в Стамбуле, при участии лидеров двух стран – России и Турции.

«Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу "Турецкий поток" и впереди у нас завершение строительства "Северного потока-2"», - сказал Миллер.

Он добавил, что новые морские магистрали повысят энергетическую безопасность европейского региона, а также помогут Европе в достижении экологических целей.

Отметим, что "Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции и далее - к границе с Грецией. Первая ветка предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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