В поселке Хырдалан заменена электропроводка

БАКУ/Trend/ - ОАО "Азеришыг" продолжает процесс замены на обслуживаемой территории Хырдаланского управления энергоснабжения и сбыта непригодных к эксплуатации, поврежденных проводов новыми, реконструкции сетей электроснабжения нескольких поселков, построенных в последние годы, сообщил Trend глава пресс-службы ОАО" Азеришыг " Танверди Мустафаев .

По его словам, работа направлена на обеспечение бесперебойного и устойчивого энергоснабжения населения. Работа по реконструкции сети сопровождается временным приостановлением электроснабжения поочередно в ряде поселков, как этого требуют нормы безопасности:

"Город Хырдалан, как и прилегающие к нему поселки, в последние годы значительно вырос, построены новые жилые массивы. Однако, с начала 2000-х годов, во время строительства новых жилых массивов, строительства домов на территориях, где нет инфраструктуры, затруднило снабжение населения, проживающего там, электроэнергией. В результате Масазыр, 28 мая, Перекишкюль, Гобу, Хокмали, Атьялы, Гушчулук и другие жилые массивы годами сталкивались с проблемами электроснабжения жителей. На этих территориях произвольно проложены линии электропередачи, во многих случаях построены дома под линиями высокого напряжения. Кроме того, линии проходят через дворы, и происходит перегрузка трансформаторов. ОАО "Азеришыг" приступило к масштабным работам и на этих территориях, начиная с прошлого года, в соответствии с программой реконструкции электросетей по всей стране".

По словам представителя " Азеришыг", сотрудники работают на этих территориях в сложных условиях. Потому что дома строятся очень близко друг к другу, дороги узкие, что затрудняет работу техники для обновления линий высокого напряжения. Тем не менее, работа близка к завершению:

"В связи с проведенной реконструкцией в этих поселках поочередно прекращается электроснабжение. Мы периодически объявляем об этом. В том числе информируем жителей поселка "28 мая" об обязательных перерывах в электроснабжении. Жители должны учитывать, что эти перерывы предназначены для нормального снабжения их электроэнергией, реконструкции сети в районах проживания".

ОАО "Азеришыг" в Абшеронском районе, поселке Ашагы Гюздек, Бинагадинском районе, поселке" 28 мая" и других регионах обновляет воздушные линии высокого напряжения, трансформаторы, опоры, непригодные к эксплуатации. В настоящее время на этих территориях, в том числе в поселке "28 мая", идет напряженная работа, работают бригады.

Автор: Самир Али

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