SOCAR и McKinsey разрабатывают стратегичеcкий план развития

БАКУ/Trend/ - 10 марта президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с председателем правления ОАО "Узбекнефтегаз" Махреддином Абдуллаевым, передает Trend со ссылкой на Госнефтекомпанию.

Как сообщается, на встрече были обсуждены вопросы проведения обмена опытом между SOCAR и "Узбекнефтегазом". Отмечалось, что в Узбекистане проводятся реформы в различных сферах нефтегазовой промышленности и заинтересованность узбекской компании в изучении опыта SOCAR.

"Была предоставлена подробная информация о цифровых технологиях, применяемых в SOCAR, различных модулях и искусственных технологиях компании SAP, ставшей глобальным брендом Азербайджана. Будет проведен обмен опытом SOCAR в связи со строительством современного нефтехимического комплекса, а также деталями проекта по модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева. На встрече было подчеркнуто значение плана стратегического развития Госнефтекомпании Азербайджана на 10 лет, принятого в 2005 году, в котором было отмечено, что в настоящее время SOCAR и McKinsey разрабатывают стратегический план развития, отвечающий вызовам нового периода 2025-2035 годов", - отмечается в сообщении.