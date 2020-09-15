Прорабатывается вопрос восстановления работы Объединенной энергетической системы ЦА

БАКУ /Trend/ - Прорабатывается вопрос восстановления параллельной работы Объединенной энергетической системы (ОЭС) таджикской стороной с граничащими странами - Кыргызстаном и Узбекистаном, сообщили Trend в министерстве энергетики Казахстана.

ОЭС Центральной Азии была сформирована в период СССР как единый энергетический комплекс крупного экономического региона.

В качестве связующего звена ОЭС была построена замкнутая электрическая сеть 500 кВ, проходящая по территории четырех республик - Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

По словам представителя министерства, в настоящее время Единая энергетическая система (ЕЭС) Казахстана работает в параллельном режиме с ОЭС Центральной Азии (Кыргызстан и Узбекистан).

По данным системного оператора Казахстана - АО "KEGOC" неурегулированность балансов производства и потребления электроэнергии в ОЭС Центральной Азии в 2009 году неоднократно приводила к перегрузу и аварийному отключению линий связи 500 кВ Север–Юг Казахстана.

Это сопровождалось глубокими ограничениями потребления электроэнергии во всех параллельно работающих энергосистемах и нарушениям в работе экономики и социальной сферы государств Центральной Азии, сказали в министерстве.

Было отмечено, что в связи с этим в конце октября 2009 года узбекская энергосистема отключила линии связи 500 кВ с таджикской энергосистемой.

"В настоящее время энергосистема Таджикистана работает в изолированном режиме от энергосистемы Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан). В связи с этим вопрос восстановления параллельной работы прорабатывается таджикской стороной с граничащими странами - Кыргызстаном и Узбекистаном", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что ЕЭС Казахстана полностью обеспечивает потребности экономики и населения в электроэнергии, и необходимость в поставках электроэнергии из энергосистем ОЭС Центральной Азии отсутствует.

"Казахстан открыт к рассмотрению вопросов перспектив сотрудничества со странами Центральной Азии в части экспорта электроэнергии в соседние государства (при поступлении соответствующего предложения и наличия технической возможности) при возобновлении полноценной работы единого энергетического кольца в Центральной Азии", - уточнили в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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