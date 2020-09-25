«Интеллектуальное месторождение» позволит стабилизировать уровень добычи в Казахстане

Энергетика 25 сентября 2020 20:25 (UTC+04:00)
«Интеллектуальное месторождение» позволит стабилизировать уровень добычи в Казахстане
«Интеллектуальное месторождение» позволит стабилизировать уровень добычи в Казахстане
«Интеллектуальное месторождение» позволит стабилизировать уровень добычи в Казахстане
SOCAR Turkey о процессе принятия решений по закупкам нефти для НПЗ STAR
SOCAR Turkey о процессе принятия решений по закупкам нефти для НПЗ STAR
Экспорт азербайджанского газа в Турцию значительно вырос
Экспорт азербайджанского газа в Турцию значительно вырос
Лента новостей
«Интеллектуальное месторождение» позволит стабилизировать уровень добычи в Казахстане Энергетика 20:25
В Азербайджане призывников заранее проинформируют о местах несения службы Политика 20:10
SOCAR Turkey о процессе принятия решений по закупкам нефти для НПЗ STAR Энергетика 20:06
Пригородные поселки Баку, в которых наступает новая эпоха (ФОТО) Общество 20:05
В Азербайджане внесены изменения в правила перевода студентов в учебных заведениях Общество 20:02
Председатель ОАО "Азеркосмос" провел вебинар в рамках конкурса "Восхождение" Общество 19:35
В российском издании опубликован материал о выступлении Президента Азербайджана в ООН Политика 19:25
В Азербайджане 75% ядовитых выбросов в атмосферу приходится на долю автомобилей — специалист минэкологии Бизнес 19:18
"Шейх Санан" и "Прекрасная Фатма" открывают театральный сезон в Баку Культура 18:52
Министр экономики Азербайджана ознакомился с деятельностью промышленных предприятий в Гяндже (ФОТО) Экономика 18:36
Названы трудности археологических исследований древних городов Азербайджана Общество 18:30
Грузинский эксперт: Власти Армении, контролирующие сепаратистский режим в Карабахе, перешли красную черту Нагорно-карабахский конфликт 18:14
Объем перевалки грузов из Португалии через порты Турции превысил 1 миллион тонн Турция 17:51
Lufthansa сократит около 1,1 тыс. пилотов Европа 17:49
Минобразования Азербайджана обратилось к желающим стать школьным директором Общество 17:48
Власти Великобритании подтвердили рост темпов распространения коронавируса Европа 17:47
АПБ Азербайджана о причинах запрета на свадьбы вне помещений Общество 17:46
Эксклюзив со всемирно известным Эдуардом Тополем из израильского Баку, или Вся правда о Фармане Салманове и почему азербайджанцы стали Юриями... Интервью 17:44
Российские авиакомпании в августе сократили перевозки на 33% Россия 17:39
В случае разрешения свадеб будут установлены регулирующие нормы – АПБ Азербайджана Общество 17:36
В Грузии покроют задолженность за обучение социально незащищенным студентам Грузия 17:35
В Азербайджане проходят учения с участием инженерно-саперных подразделений ВС (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:32
С начала года в Азербайджане вырос уровень долларизации в банковских вкладах физических лиц Финансы 17:23
Цель Армении — добиться полного провала переговорного процесса — депутат Политика 17:21
Россия остается основным поставщиком полимерной продукции в Туркменистан Бизнес 17:21
В Баку и Сумгайыте открылись Центры развития МСБ (ФОТО) Экономика 17:18
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 17:14
Бакинская высшая школа нефти снова стала лидером в рейтинге проходных баллов среди вузов страны Общество 17:13
В городах Казахстана внедряются умные технологи в рамках проектов «Умный город» Бизнес 17:07
В Азербайджане медработникам и волонтерам, борющимся с COVID-19, выплачено до 360 тыс. манатов Общество 16:56
Bosch разработал тест на коронавирус с самым быстрым результатом Европа 16:55
Россия увеличила экспорт замороженных овощей в Туркменистан Бизнес 16:53
«Лаборатория Касперского»: сотрудники переоценивают свои знания о кибербезопасности ИКТ 16:50
В банках Азербайджана наблюдается резкое снижение активов Финансы 16:49
Армения своими провокациями ставит под угрозу безопасность всего региона — депутат Политика 16:43
В Азербайджане свыше 100 тыс. детей будут привлечены к дошкольной подготовке Общество 16:37
Президент Ильхам Алиев: Регион не стал более безопасным местом, ситуация, к сожалению, ухудшается Политика 16:36
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 19 квартир и частных домов (ФОТО) Общество 16:36
На пересечении двух проспектов в Баку обновлен тротуар (ФОТО) Общество 16:33
Ипотечное кредитование в Азербайджане по государственной линии выросло более чем на 40% Финансы 16:30
В некоторых районах Баку будут перебои в водоснабжении Общество 16:26
Президент Ильхам Алиев: По данным наших разведисточников, ведется очень серьезная военная подготовка Политика 16:23
Европейские авиавласти ожидают, что Boeing 737 возобновит полеты до конца года Европа 16:21
Президент Ильхам Алиев: Армения готовится к войне Политика 16:19
Известный азербайджанский историк разоблачил армянскую фальсификацию албанского наследия (ФОТО) Политика 16:18
Объем депозитов в Азербайджане увеличился Финансы 16:05
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 13 школьников — Минобразования Общество 16:04
Приватизация земельного участка - получение выписки из реестра Консультации специалистов 15:57
Убитый в собственной квартире в Баку мужчина был полковником полиции Происшествия 15:56
Издание Berliner Press сообщило о выступлении Президента Ильхама Алиева на общих дебатах 75-й сессии ГА ООН Политика 15:55
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошло соревнование за звание "Лучшее внештатное химическое отделение" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:44
В Азербайджане выявлен 101 новый случай инфицирования COVID-19, излечились 137 человек Общество 15:44
Два человека пострадали в результате крушения самолета в Иране Общество 15:40
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на закупку бензина Тендеры 15:39
Успех наших школьников на 32-ой Международной Олимпиаде по Информатике (ФОТО) ИКТ 15:37
В азербайджанских банках выросло кредитование Финансы 15:37
Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН Грузия 15:36
Экспорт азербайджанского газа в Турцию значительно вырос Энергетика 15:36
МИД: Россия продолжает поддерживать контакты с США в Сирии Россия 15:34
Туркменистан-ООН: Приоритеты международного мира и безопасности в новых условиях современности Туркменистан 15:32
Чем раньше Армения выведет свои ВС из оккупированных территорий Азербайджана, тем скорее будет урегулирован конфликт - МИД (ФОТО) Политика 15:29
Греция предложила России возобновить ограниченное количество авиарейсов в неделю Европа 15:26
За последние сутки число погибших от коронавируса в Иране составило 207 человек Общество 15:26
В работе Telegram произошел сбой Россия 15:20
В Израиле вступили в силу ужесточенные правила общего карантина из-за коронавируса Израиль 15:19
Армения — серьезная угроза региональной стабильности — политолог Политика 15:19
Армения: «Если ты ненавидишь – значит, тебя победили» Армения 15:15
Bakcell готовит скидки для учителей в рамках проекта "Поддержки виртуального образования" Экономика 15:10
Казахстан и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере медицинского туризма Туризм 15:08
Bakcell о перегрузке сети и безопасном интернете Экономика 15:04
Бакинский джаз-фестиваль отметит юбилей телемарафоном Культура 14:58
Глава МИД Азербайджана принял посла Греции Политика 14:54
С первого дня пандемии для Азербайджана важнее всего было здоровье людей - депутат Политика 14:50
В первом полугодии выросли доходы Anglo Asian Mining Бизнес 14:40
Развитые рынки капитала повышают финансовую стабильность в Азербайджане - АБР Финансы 14:37
Трудовая инспекция Азербайджана прокомментировала вопрос о работе в выходные Общество 14:20
Продюсер фильма "ЖАРА" станет гостем паблик-тока в рамках российского фестиваля Культура 14:19
Лица с ограниченными возможностями в Азербайджане должны работать по укороченному графику Общество 14:14
Банк ВТБ в Азербайджане позволяет выплачивать основной долг после завершения инвестиционной фазы Финансы 14:05
Азербайджанским врачам, ведущим борьбу с коронавирусом, выплачены срочные надбавки за август Общество 14:03
Температура воздуха в Баку продолжает повышаться Общество 13:58
Посол Ирана в РФ заявил, что страны обсуждают совместное производство вакцины от COVID-19 Общество 13:51
В Азербайджане около 88% всех пенсий по возрасту назначены в электронном виде Экономика 13:48
В группах дошкольного обучения в Баку будет заниматься более 27 тысяч детей Общество 13:45
Госслужба Азербайджана о продолжительности разбитого на части отпуска Общество 13:44
Заявления Президента Ильхама Алиева загнали Пашиняна в угол Политика 13:43
Минобразования Азербайджана обратилось к гражданам, получившим образование за рубежом Общество 13:40
Фарида из села Хыналыг будет покорять жителей Бангладеш (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:37
Армения переселяет в Карабах террористов, факты говорят о присутствии ASALA - депутат Политика 13:29
На улучшение жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев выделены 42,5 млн манатов - Распоряжение Политика 13:28
Вьетнам заинтересован в импорте азербайджанской продукции Бизнес 13:19
Cпецпредставитель ЕС: ЕС глубоко заинтересован в стабильности на Южном Кавказе Политика 13:17
Израильский политик: Азербайджан — хороший друг Израиля Политика 13:15
Управление «Лебапгазчыкарыш» Туркменистана об объеме добычи газа Энергетика 13:05
На портале Azexport разместят страховые услуги Бизнес 12:57
Минсвязи о введении бесконтактной оплаты в общественном транспорте в регионах Экономика 12:55
Азербайджанский психолог: Постоянный контакт с телефоном и компьютером создает проблемы в физическом развитии детей Общество 12:55
Заседание Народного Совета Туркменистана прошло на высоком организационном уровне Туркменистан 12:48
Актриса из Баку снимается в кинопроекте Константина Хабенского (ФОТО) Культура 12:43
Армяне продолжают провокации против Азербайджана (ФОТОФАКТ) Политика 12:39
Все новости