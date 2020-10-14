Мировые инвестиции в нефтегазовое снабжение упали на треть

Энергетика 14 октября 2020 09:49 (UTC+04:00)
Мировые инвестиции в нефтегазовое снабжение упали на треть
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана объявил тендер
Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана объявил тендер
В Агджабединском районе объявлен тендер по ремонту жилых зданий
В Агджабединском районе объявлен тендер по ремонту жилых зданий
Объявлен повторный тендер на закупку запчастей - филиал ПАО «Татнефть»
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