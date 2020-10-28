Азербайджан предпринимает значимые шаги по сокращению вредных выбросов в атмосферу - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предпринимает значимые шаги по ускорению развития альтернативной энергетики.

Как передает Trend об этом на Бакинском международном форуме энергетической хартии на тему “Переход к возобновляемым источникам энергии в производстве электроэнергии, в секторах транспорта, отоплении и охлаждении: современные вызовы и тенденции» сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, переход в стране осуществляется путем придания возобновляемым источникам энергии приоритетного значения, с целью достижения 30 процентов возобновляемых источников энергии в установленной мощности производства электроэнергии к 2030 году.

"В 2019 году доля альтернативной энергетики составила 17 процентов, однако в ближайшие годы Азербайджан значительно увеличит данный показатель", - сказал министр.

Как отметил Шахбазов, Азербайджан активно участвует в модернизации перехода к альтернативной энергетике.

"Важной задачей на сегодняшний день является сокращение вредных выбросов в атмосферу, снижение цен на альтернативные источники энергии позволят добиться значимого результата в этом", - сказал Шахбазов.

Отметим, что сегодня на Бакинском международном форуме энергетической хартии обсуждается тема «Перехода к возобновляемым источникам энергии в транспорте, отоплении и охлаждении: современные вызовы и тенденции».

Мероприятие было организовано совместно министерством энергетики Азербайджана и Международной Энергетической хартией. На мероприятии участвуют министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, Генеральный секретарь Международной энергетической Хартии Урбан Руснак, директор по энергетической политике Генерального директората по энергетике Кристина Лобильо Борреро и другие представители Энергетической хартии.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva