Азербайджан и Германия обсудили конкретные задачи в направлении развития в сфере ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Германия заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере возобновляемой энергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, состоялось мероприятие организованное с целью обсуждения возможностей сотрудничества в сфере возобновляемой энергии и определения приоритетных направлений в этом направлении.

По данным министерства, на мероприятии были обсуждены конкретные меры, которые могут быть совместно реализованы в направлении развития соответствующей сферы, сотрудничество в разработке стратегий и дорожных карт в таких областях, как применение механизмов поддержки активных потребителей, развитие маломасштабных возобновляемых энергетических систем, а также возможности участия третьих сторон и подчиненных структур.

"Выступивший на встрече руководитель аппарата Министерства энергетики Заур Мамедов проинформировал об исторической победе Азербайджана и восстановлении территориальной целостности страны, отметив, что и энергетическая безопасность, и региональная безопасность теперь будут усилены",- отмечается в информации.

Отметим, что состоялась онлайн-встреча между Министерством энергетики Азербайджана и государственным органом Федеративной Республики Германия по энергоэффективности и возобновляемой энергии.

В мероприятии приняли участие сотрудники Министерства энергетики и Государственного агентства возобновляемых источников энергии, а с другой стороны, руководители и эксперты Германского энергетического агентства.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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