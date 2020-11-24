Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $47 за баррель впервые с 6 марта
Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 2,43% и достигла $47,12 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В последний раз Brent торговалась на этом уровне 6 марта 2020 года.
WTI торгуется на уровне $44,28 за баррель, что на 2,83% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Нефть Brent ускорила рост до 2,52% и торговалась на отметке в $47,22 за баррель. В то же время нефть WTI торговалась на уровне $44,3 за баррель (+2,9%).
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