Одно из предстоящих заседаний ОПЕК планируется провести в Азербайджане
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"Южный газовый коридор" откроет новые возможности для стран региона по выводу своих энергоресурсов на мировые рынки
Планируется подписать меморандум по транспортировке природного газа из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику
Парвиз Шахбазов: Эффективное использование ресурсов освобожденных территорий Азербайджана является одной из ключевых целей (ИНТЕРВЬЮ)
Начались проектировочные работы по строительству еще одной автодороги на освобожденных территориях Азербайджана (Эксклюзив)
Результаты выступлений Зохры Агамировой и Арзу Джалиловой на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве
Проводится деятельность по обеспечению миротворческого контингента Российской Федерации (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку скончалась экс-солистка Госансамбля Игоря Моисеева Варвара Салахова, супруга Таира Салахова, последняя из рода Багратионов (ФОТО/ВИДЕО)