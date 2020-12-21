Стоимость экспортируемой Азербайджаном в Грузию электроэнергии снизилась
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Минобразования Азербайджана о результатах учеников, столкнувшихся с техническими проблемами во время национального оценивания
Минобороны Азербайджана предоставило информацию о военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
Ингилойец-грузин Исмаил Ирапов был назван в честь героя фильма "Ферйад". Мама, а что ты сделаешь, если я стану шехидом? (ВИДЕО, ФОТО)
Глава ООО "Бакинская текстильная фабрика" о том, защищают ли от коронавируса изготовленные на дому маски
19-летний Алиага Мамедов спас командира, накрыв собой от минометного обстрела: Такой героизм мы видели только в фильмах (ВИДЕО, ФОТО)
Около половины поступлений в госбюджет Азербайджана на 2021 год будет сформировано за счет налоговых органов
Международный центр мугама приступил к съемкам документально-исследовательских фильмов, посвященных корифеям мугама
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об утверждении "Образцового устава публичных юридических лиц"
Предложение Президента Азербайджана "подрядчикам" может превратить обычных стейкхолдеров в активных участников - эксперт
Почти все водохранилища в освобожденном Карабахе находятся в аварийном состоянии - академия наук Азербайджана
Сергей Безруков, Константин Райкин, Евгений Князев и Сергей Фролов поздравили Азербайджанский театр со 100-летием (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял советника по нацбезопасности и главу Администрации президента Афганистана
Крупные предприятия нефтегазовой отрасли Казахстана перейдут на наиболее передовые доступные технологии