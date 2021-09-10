Энергетическая инфраструктура Азербайджана сделает его будущим поставщиком водорода в Европу - посол США

БАКУ /Trend/ - Энергетическая инфраструктура, построенная в Азербайджане, сделает страну будущим поставщиком водорода на европейский рынок. Как передает Trend, об этом заявил посол США в Азербайджане Ли Литценбергер на церемонии закрытия Продвинутого регионального симпозиума по энергетической безопасности 2021 - Кавказ.

«Новые проекты в сфере ветровой и солнечной энергетики показывают, что Азербайджан играет активную роль в борьбе с изменением климата. Реформы в электроэнергетическом секторе Азербайджана имеют решающее значение для ускорения перехода к «зеленой энергетике». Поэтому мы рассчитываем на работу в Азербайджане в этом направлении», - сказал Литценбергер.

Он отметил, что США и множество американских компаний имеют большой опыт в сфере ВИЭ.

«Знаю, что американские компании готовы сотрудничать с Азербайджаном в выходе на рынок возобновляемых источников энергии. Американские компании можно привлечь через прозрачный тендерный процесс. Это даст возможность привлечь лучшие предложения, лучшие таланты и лучшие решения проблем, с которыми сталкивается Азербайджан», - сказал дипломат.

Посол отметил, что трансформация энергетического сектора Азербайджана выгодна не только для него самого, но и для европейской энергетической безопасности.

Повышая свой потенциал в сфере ВИЭ, Азербайджан может стать важным игроком в обеспечении энергетической безопасности в регионе и за его пределами, отметил посол.

«США готовы продолжить поддержку в сфере развития энергобезопасности Азербайджана», - добавил он.

Продвинутый региональный симпозиум по энергетической безопасности 2021 - Кавказ был проведен 6 - 10 сентября Центром передового опыта в области исследований ЕС при Университете ADA (Азербайджан) в партнерстве с Центром передового опыта НАТО в области энергетической безопасности, Naval Postgraduate School, BP Azerbaijan и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Константин Шапиро)

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