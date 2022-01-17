Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе повысились, сообщает в понедельник Trend.

Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 3,84 доллара (4,6 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 87,44 доллара за баррель.

Максимальная цена на нее в отчетный период составила 89,12 доллара за баррель, минимальная – 84,67 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 83,07 доллара за баррель, что на 7,23 доллара (9,5 процента) больше показателя позапрошлой недели.

Максимальная цена на нее в данный период составила 83,96 доллара за баррель, минимальная – 81,67 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS повысилась на 4,14 доллара (5,35 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 82,08 доллара за баррель.

Максимальная цена на URALS в данный период составила 83,69 доллара за баррель, минимальная – 79,05 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated выросла на 6,2 процента, или 4,98 доллара - до 85,32 доллара за баррель.

Максимальная цена на Brent составила 86,97 доллара за баррель, минимальная – 82,25 доллара за баррель.

Сорт нефти/дата 10.01.22 11.01.22 12.01.22 13.01.22 14.01.22 Средняя цена Azeri LT CIF $84,67 $86,88 $88,45 $88,12 $89,12 $87,44 Azeri Light FOB Ceyhan $83,96 $81,67 $83,20 $82,83 $83,69 $83,07 Urals (EX NOVO) $79,05 $81,67 $83,20 $82,83 $83,69 $82,08 Brent Dated $82,25 $84,65 $86,53 $86,20 $86,97 $85,32

Официальный курс на 17 января составляет 1,7 AZN/1USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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