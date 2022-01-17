Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе повысились, сообщает в понедельник Trend.
Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 3,84 доллара (4,6 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 87,44 доллара за баррель.
Максимальная цена на нее в отчетный период составила 89,12 доллара за баррель, минимальная – 84,67 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 83,07 доллара за баррель, что на 7,23 доллара (9,5 процента) больше показателя позапрошлой недели.
Максимальная цена на нее в данный период составила 83,96 доллара за баррель, минимальная – 81,67 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS повысилась на 4,14 доллара (5,35 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 82,08 доллара за баррель.
Максимальная цена на URALS в данный период составила 83,69 доллара за баррель, минимальная – 79,05 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.
По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated выросла на 6,2 процента, или 4,98 доллара - до 85,32 доллара за баррель.
Максимальная цена на Brent составила 86,97 доллара за баррель, минимальная – 82,25 доллара за баррель.
|
Сорт нефти/дата
|
10.01.22
|
11.01.22
|
12.01.22
|
13.01.22
|
14.01.22
|
Средняя цена
|
Azeri LT CIF
|
$84,67
|
$86,88
|
$88,45
|
$88,12
|
$89,12
|
$87,44
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$83,96
|
$81,67
|
$83,20
|
$82,83
|
$83,69
|
$83,07
|
Urals (EX NOVO)
|
$79,05
|
$81,67
|
$83,20
|
$82,83
|
$83,69
|
$82,08
|
Brent Dated
|
$82,25
|
$84,65
|
$86,53
|
$86,20
|
$86,97
|
$85,32
Официальный курс на 17 января составляет 1,7 AZN/1USD.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev