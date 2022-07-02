Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста первого июля выросла на 1,9 доллара относительно предыдущего показателя и составила 125,3 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,9 доллара – до 123,91 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,36 доллара, составив 80,32 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, первого июля повысилась на 1,05 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 121,54 доллара за баррель.

Официальный курс на второе июля составляет 1,7 AZN/USD.