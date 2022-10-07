Назван срок начала добычи на платформе «Центральный Восточный Азери»

БАКУ /Trend/ - Начать добычу нефти на платформе «Центральный Восточный Азери» (ACE) планируется с 2024 года.

Об этом сказал журналистам проектный менеджер платформы «Центральный Восточный Азери» Нил Филипс, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в первом квартале 2023 года планируется приступить к установке нижней части платформы ACE.

"Верхняя часть платформы еще строится. После того, как мы установим нижнюю часть и будет готова верхняя, мы приступим к установке верхней части. Далее ожидаем начать разработку месторождения и приступить к добыче нефти уже в конце 2023 - начале 2024 годов", - добавил он.

Отметим, что «Центральный Восточный Азери» будет первой автоматизированной платформой на Каспии. Ее операционными процессами можно будет управлять дистанционно.