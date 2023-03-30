Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 марта повысилась на 0,12 доллара относительно предыдущего показателя и составила 80,86 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,17 доллара – до 78,48 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,18 доллара, составив 44,38 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 29 марта повысилась на 0,19 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 78,03 доллара за баррель.

Официальный курс на 30 марта составляет 1,7 AZN/ 1 USD.