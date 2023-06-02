БАКУ /Trend/ - Проект Equinor обеспечит "зеленой" энергией порядка шести миллионов домов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу в ходе «Бакинской энергетической недели» региональный управляющий Equinor Absheron, вице-президент по международной разведке и добыче Нильс Телнс.

По его словам, стратегия Equinor нацелена на оптимизацию нефтегазового портфеля, транзит и снижение выбросов.

«Мы планируем к 2050 году достичь нулевой эмиссии карбонов, к 2025 году этот показатель достигнет менее 30%, к 2030 году - порядка 20 процентов. В целом это сокращение выбросов 200 тысяч тонн CO2 в атмосферу ежегодно», - сказал он.

Телнс отметил, что Equinor также работает в Англии над гигантским ветряным проектом мощностью 3,6 гигаватта.

«Мы планируем реализацией этого проекта обеспечить электроэнергией порядка 6 миллионов домов. Также у нас есть ряд других проектов, в частности "зеленых" проектов, на море и суше в Англии», - сказал он.