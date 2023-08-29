Мировые цены на нефть демонстрируют минимальную динамику

Мировые цены на нефть во вторник утром показывают разнонаправленную динамику. Инвесторы на этой неделе ожидают публикации ряда важных статистических данных из США, сообщает Trend.

Цена на ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent немного повышается на 0,01%, достигая отметки 83,88 доллара за баррель. В то же время октябрьские фьючерсы на нефть WTI показывают небольшое снижение на 0,02%, опускаясь до 80,08 доллара за баррель.

Среду ожидается публикация второй оценки роста ВВП США за второй квартал. Первая оценка указала на рост на уровне 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

В этот же день будут опубликованы данные о динамике коммерческих запасов нефти в США. Эксперты прогнозируют, что за неделю до 25 августа запасы сократятся на 2,9 миллиона баррелей.

В конце недели, в пятницу, ожидается публикация данных о безработице в США. Прогнозируется, что уровень безработицы останется на отметке 3,5% в августе, а количество занятых в несельскохозяйственных секторах экономики возрастет на 170 тысяч человек, после увеличения на 187 тысяч в июле.