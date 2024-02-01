ЗАО «AzerGold» расширяет применение инновационных технологий в геологоразведке

БАКУ /Trend/ - Одним из основных направлений деятельности Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» являются геологоразведочные работы. В соответствии со стратегией геологоразведки ЗАО на 2023–2024 годы Акционерное Общество провело в 2023 году активные геофизические и геологоразведочные работы на месторождениях в Дашкесанском, Гейгельском, Балакенском, Кельбаджарском районах, а также в Джульфинском районе Нахчыванской Автономной Республики. Поисково-оценочные работы по выявлению перспективных зон рудообразования на участках исследований планируется продолжить и в 2024 году.

Также в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 22 июня 2023 года ЗАО «AzerGold» на основании государственного заказа поручено выполнить часть общих геологоразведочных работ в стране в течение 2023–2024 годов. В связи с этим были расширены области исследований в Дашкесанском, Гейгельском, Кельбаджарском районах, а также в Джульфинском районе Нахчыванской Автономной Республики. Кроме того, планируется проведение геологических исследований в Геранбойском, Ордубадском и Шахбузском районах. С 2024 года начнется широкое внедрение инновационных технологий для получения в кратчайшие сроки предварительных результатов исследований на указанных территориях. Так, в текущем году в рамках исследований будут продолжены съемки неинвазивных гиперспектральных спутниковых снимков, а также аэроэлектромагнитные исследования с помощью вертолетов и беспилотников. Эти методы позволят определить перспективные области исследований на следующем этапе поисково-оценочных работ на поверхности земли, тем самым позволяя проводить буровые работы, которые требуют больших затрат, по координатам, охватывающим меньший ареал.