Главы SOCAR и "Узбекнефтегаз" провели обсуждения в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте прошли переговоры главы SOCAR Ровшана Наджафа и председателя правления "Узбекнефтегаз" Баходиржона Сидикова, сообщил в соцсети X президент SOCAR Ровшан Наджаф, передает во вторник Trend.

"В рамках 26-й Международной выставки и конференции "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2024" 14 мая состоялась встреча с руководителем "Узбекнефтегаз" Баходиржоном Сидиковым. Обсудили успешное развитие двусторонних отношений стран, а также текущие и перспективные возможности сотрудничества в области человеческого капитала, возобновляемых источников энергии, декарбонизации, инноваций и цифровизации. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в публикации.

Отметим, что SOCAR представлена на выставке OGU-2024 в Ташкенте отдельным стендом.