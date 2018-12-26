Официальный курс маната к мировым валютам на 26 декабря

26 декабря 2018 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 декабря установлен на уровне 1,7 и 1,9389 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

26.12.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9389

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1972

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0448

100 белорусских рублей

100 BYR

0.7991

1 бразильский реал

1 BRL

0.4354

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1165

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1510

1 чешская крона

1 CZK

0.0749

1 чилийский песо

1 CLP

0.2467

1 китайский юань

1 CNY

0.2468

1 датская крона

1 DKK

0.2596

1 грузинский лари

1 GEL

0.6381

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2171

1 индийская рупия

1 INR

0.0243

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1585

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0116

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1877

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7234

1 израильский шекель

1 ILS

0.4507

1 канадский доллар

1 CAD

1.2490

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5958

1 казахский тенге

1 KZT

0.0046

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4068

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0852

1 молдавская лея

1 MDL

0.0987

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.1940

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0203

1 польский злотый

1 PLN

0.4523

1 российский рубль

1 RUB

0.0247

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2397

1 саудовский риал

1 SAR

0.4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3590

1 турецкая лира

1 TRY

0.3211

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0551

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1804

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0621

100 японских иен

100 JPY

1.5401

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1442

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Центробанк Азербайджана выставит ноты на 300 млн манатов
Финансы 25 декабря 17:08
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали
Финансы 25 декабря 14:35
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 декабря
Финансы 25 декабря 09:38
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 1,2 раза
Финансы 24 декабря 16:42
Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Финансы 24 декабря 09:35
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 декабря
Финансы 24 декабря 09:17
Лента новостей
Армения бессовестным образом нарушает международное право - помощник президента Турции
Турция 10:36
Почта Азербайджана интегрировала онлайн-платежи в свой корпоративный портал
ИКТ 10:29
Разрушенную мечеть в Алеппо планируют восстановить к 2022 году
Арабские страны 10:20
Итальянская Eni объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 10:15
В связи с выборами Нетаньяху может сократить визит в Бразилию
Израиль 10:14
Газовый госконцерн Туркменистана приобретет оборудование
Тендеры 10:11
Россия и Китай рассматривают возможность поставок СПГ с Сахалина в КНР
Россия 10:08
СМИ: Переговоры КНДР и США по денуклеаризации имеют хорошие перспективы в 2019 году
США 10:00
В Германии заявили, что "Северный поток - 2" не сделает ЕС односторонне зависимым от РФ
Европа 09:56