В руководстве азербайджанского банка произошли изменения

БАКУ /Trend/ - Член правления Amrah Bank Наджаф Джафарли покинул должность, сообщили Trend во вторник в банке.

Согласно информации, его на этом посту сменил Вюсал Мусаев.

Отметим, что Amrahbank начал свою деятельность в 1993 году. По итогам третьего квартала 2018 года активы банка составили 207,04 миллиона манатов, депозитный портфель – 161,5 миллиона манатов. Совокупный капитал Amrahbank достиг 24,7 миллиона манатов.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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