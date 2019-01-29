БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправлено, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 29 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 1,904 маната, составив 2217,208 маната, а унция серебра подешевела на 0,0788, до 26,7736 маната, платины - на 7,327 маната, до 1385,5255 маната, а унция палладия на 58,65, до 2259,385 маната.
|
Название
|
29.01.2019
|
28.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2217,208
|
2215,304
|
Серебро
|
XAG
|
26,7736
|
26,8524
|
Платина
|
XPT
|
1385,5255
|
1392,8525
|
Палладий
|
XPD
|
2259,385
|
2318,035
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 29 января составляет 1,7 AZN/USD.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.