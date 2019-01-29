Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправлено

29 января 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправлено, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 29 января подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 1,904 маната, составив 2217,208 маната, а унция серебра подешевела на 0,0788, до 26,7736 маната, платины - на 7,327 маната, до 1385,5255 маната, а унция палладия на 58,65, до 2259,385 маната.

Название

29.01.2019

28.01.2019

Золото

XAU

2217,208

2215,304

Серебро

XAG

26,7736

26,8524

Платина

XPT

1385,5255

1392,8525

Палладий

XPD

2259,385

2318,035

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 29 января составляет 1,7 AZN/USD.

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