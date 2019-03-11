Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник поднялись, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 11 марта подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 19,46 маната, составив 2205,8945 маната, серебра – на 0,4005 маната, до 26,029 маната, платины опустилась на 17,068 маната, до 1385,7975 , а унция палладия подешевела на 27,676 маната, до 2580,549.
|
Название
|
11.03.2019
|
07.03.2019
|
Золото
|
XAU
|
2205,8945
|
2186,438
|
Серебро
|
XAG
|
26,029
|
25,6285
|
Платина
|
XPT
|
1385,7975
|
1402,8655
|
Палладий
|
XPD
|
2580,549
|
2608,225
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 11 марта составляет 1,7 AZN/USD.
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