Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник поднялись, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 11 марта подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 19,46 маната, составив 2205,8945 маната, серебра – на 0,4005 маната, до 26,029 маната, платины опустилась на 17,068 маната, до 1385,7975 , а унция палладия подешевела на 27,676 маната, до 2580,549.

Название 11.03.2019 07.03.2019 Золото XAU 2205,8945 2186,438 Серебро XAG 26,029 25,6285 Платина XPT 1385,7975 1402,8655 Палладий XPD 2580,549 2608,225

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 11 марта составляет 1,7 AZN/USD.

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