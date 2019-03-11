Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

11 марта 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник поднялись, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 11 марта подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 19,46 маната, составив 2205,8945 маната, серебра – на 0,4005 маната, до 26,029 маната, платины опустилась на 17,068 маната, до 1385,7975 , а унция палладия подешевела на 27,676 маната, до 2580,549.

Название

11.03.2019

07.03.2019

Золото

XAU

2205,8945

2186,438

Серебро

XAG

26,029

25,6285

Платина

XPT

1385,7975

1402,8655

Палладий

XPD

2580,549

2608,225

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 11 марта составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 283 млн манатов
Финансы 10:11
Официальный курс маната к мировым валютам на 11 марта
Финансы 09:49
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 9 марта 11:19
В Азербайджане расширилась денежная масса
Финансы 8 марта 13:39
Валютные резервы Центробанка Азербайджана незначительно выросли
Финансы 7 марта 16:32
Центробанк Азербайджана привлекает у банков 350 млн манатов
Финансы 7 марта 11:37
Лента новостей
К 2035 году в китайской провинции Шаньдун будет построено семь новых аэропортов
Китай 10:48
В Ашхабаде обсудят соглашение о сотрудничестве по поисково-спасательным работам на Каспии
Туркменистан 10:48
В Иране резко сократилось производство сухофруктов
Экономика 10:43
Россия и Гонконг приобретают в Туркменистане полипропилен
Энергетика 10:34
Азербайджанская компания «Freshair» завершила работу по оснащению оборудованием крупного объекта в Баку
Бизнес 10:32
Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 8
Другие страны 10:31
В Центре Гейдара Алиева пройдет сольный концерт Александра Серова
Общество 10:25
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 283 млн манатов
Финансы 10:11
"Ъ": Поставки американского СПГ в Европу увеличатся к 2023 году до 8 млрд кубометров
США 10:06