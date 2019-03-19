Услуга “Cash by Code” теперь в приложении IBAm

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана расширил возможности мобильного приложения IBAm, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

К многочисленным функциям приложения уже добавлена услуга «Cash by Code». Пользователи IBAm теперь могут пользоваться преимуществами этой услуги используя свои мобильные телефоны.

«Cash by Code» - это чрезвычайно простой сервис денежных переводов. Услуга позволяет отправлять деньги близким, не обращаясь при этом в пункты обслуживания банка, или снимать наличные в банкомате, даже если у клиента нет при себе банковской карты.

Чтобы воспользоваться услугой, владелец карты выбирает опцию «Cash by Code» в разделе «Переводы» приложения IBAm. Вводит сумму, валюту и мобильный номер получателя. Система создает первую пятизначную часть кода, отображая его на экране телефона и отправляя в виде SMS получателю. В тоже время вторая часть кода, состоящая также из пяти символов, отправляется получателю в виде еще одного SMS. Обналичить перевод можно введя 10-значный код, его сумму и валюту в раздел «Cash by Code» банкомата.

Пользователи оперативных систем IOS и Android могут скачать приложение IBAm Международного банка Азербайджана в AppStore и Google Play соответственно.

Ссылки для скачивания:

Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=iba.mobilbank

App Store - https://itunes.apple.com/us/app/ibam-mobil-bank/id1251456175?ls=1&mt=8

Банк намерен расширять функционал мобильного приложения IBAm и в будущем.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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