Что делать заемщику, если не пришло SMS о компенсации по кредитам?

БАКУ /Trend/ - С 22 апреля начата выплата компенсаций в связи с исполнением указа президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах, связанных с решением проблемных кредитов физических лиц».

Об этом Trend сказал пресс-секретарь Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Эльшан Аллахвердиев.

По словам Аллахвердиева, помимо Баку, активность наблюдается и в регионах стран.

"С 22 апреля дан старт выплатам компенсаций. Чтобы в банках не было очередей, каждый банк отправляет своим клиентам SMS-оповещения. Это свидетельствует о соблюдении принципа очередности, чтобы граждане не сталкивались с потерей времени. Граждане приходят в банк в назначенное для них время и получают компенсацию в электронном виде, в прозрачной обстановке. Компенсации до 500 манатов выдаются гражданам в наличной форме, а более 500 манатов в виде карт", - сказал пресс-секретарь.

По словам представителя палаты, граждане, чьи телефонные номера отличаются от тех, что указаны в кредитных договорах, либо они утрачены, могут обратиться в банк для повторной регистрации своих координат и ждать соответствующих СМС.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Рауф Гулиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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