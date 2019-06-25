Лари вновь рекордно обесценился

25 июня 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Лари вновь рекордно обесценился, передает Trend со ссылкой на newsgeorgia.ge.

Согласно данным Национального банка Грузии, один доллар США стоит уже 2.7945 лари. При этом только вчера курс национальной валюты составлял один доллар к 2.7798 лари.

До сих пор рекордное падение лари было зафиксировано 28 мая 2019 года, когда один доллар стоил 2,7876 лари.

Еще более высокий курс обмена установился в пунктах по обмену валюты и коммерческих банках. Стоимость одного доллара в обменниках составляет около 2.81 лари, в «Банке Грузии» — 2.85 лари, а в Ти-би-си банке — 2.86 лари.

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